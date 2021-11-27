Украина

Хавбек Динамо высказался о победе над Минаем в матче чемпионата Украины.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с закарпатским Минаем, победителем из которого вышли игроки столичного клуба.

Атакующий полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич, 28-й день рождения которого пришелся на матч против Миная, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Конечно, победа – это лучший подарок ко дню рождения. Все хотели победить, чтобы остаться на первом месте. Конечно, было тяжело, особенно, во втором тайме. Минай вышел после перерыва с настроем забить нам мяч. Мы сыграли не очень хорошо, но все равно смогли победить и забрать в Киев три очка".

"Ребята поздравили перед игрой, желали, в основном, здоровья – вы же знаете, у меня были с ним определенные проблемы. А также счастья, любви. Теперь нас ждет очень длинная дорога в Киев, а потом будем готовиться к следующей игре".

"Что касается игры, были хорошие эпизоды, я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей, также два или три раза мог пробить по воротах, но не сделал этого. Думаю, это придет с играми. Я сделал все, что смог на поле, надеюсь, это помогло команде".

"Атмосфера на трибунах? Хорошая, особенно во втором тайме, когда зрители почувствовали, что их команда может забить. А в первом тайме хозяева даже не переходили на нашу половину поля, не говоря уже об опасных моментах. А после перерыва мы немного потеряли концентрацию, и у Миная сразу появились моменты. Такого больше нельзя допускать. Думаю, с Вересом будет так же — они будут пытаться нам забить, а мы должны это предотвратить", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

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