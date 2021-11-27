Украина

Украинский защитник высказался о победе над Минаем в матче чемпионата Украины.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с закарпатским Минаем, победителем из которого вышли игроки столичного клуба.

Защитник "бело-синих" Томаш Кендзера поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади также сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как нам хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего Минай создал неприятности у наших ворот.

"Мы были хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное – что победили. После перерыва соперник сыграл лучше, чем мы. Но хорошо, что нам все равно удалось добиться победы, поскольку, повторюсь, самое главное, что три очка едут в Киев".

При счете 1:0 всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравняет результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч", — приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

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