Нападающий Миная прокомментировал поражение от столичного клуба.
Евгений Селезнев (на переднем плане), фото ФК Минай
28 ноября 2021, 14:00
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай так и не смог зацепиться за очки в домашнем противостоянии против киевского Динамо (0:2).
Минай — Динамо Киев 0:2 Видео голов и обзор матча
Нападающий команды Игоря Леонова Евгений Селезнев по завершении поединка дал свою оценку происходившему на поле в этой игре.
"Команда во втором тайме показала достаточно качественную игру и проявила характер, настоящие бойцовские качества.
Поэтому, нам не стыдно смотреть в глаза людям на Закарпатье после этой игры", — подытожил футболист.
В следующем туре закарпатский Минай сыграет гостевой матч против Александрии.