Украина

Нападающий Миная прокомментировал поражение от столичного клуба.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай так и не смог зацепиться за очки в домашнем противостоянии против киевского Динамо (0:2).

Минай — Динамо Киев 0:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий команды Игоря Леонова Евгений Селезнев по завершении поединка дал свою оценку происходившему на поле в этой игре.

"Команда во втором тайме показала достаточно качественную игру и проявила характер, настоящие бойцовские качества.

Поэтому, нам не стыдно смотреть в глаза людям на Закарпатье после этой игры", — подытожил футболист.

В следующем туре закарпатский Минай сыграет гостевой матч против Александрии.