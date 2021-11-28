Украина

Наставник Руха прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ.

В очередном матче 16-го тура УПЛ львовский Рух на своем поле уверенно переиграл Металлист 1925 (2:0).

Главный тренер львовян Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды, а также резко отреагировал на вопрос о молодых футболистах.

"Мы всю неделю работали над собой, над индивидуальным качеством футболистов. Нам нельзя было играть вничью, стояла конкретная задача — победа. Конечно, у соперника были быстрые атаки, хорошо взаимодействовал у нашей штрафной, но везло не только нам, но и им.

Я считаю неуместным называть Романа молодым футболистом, забудьте это. Если футболист выходит в УПЛ — он больше не молодой и перспективный. Тот, кто не вытаскивает этот уровень — остается в другом классе. Я не хочу оценивать его лично, для этого есть эксперты и расшифровка матча.

Дыдык разве не молодой? Сыч? Нужно ставить молодых. Разве им не играть, если им по 19 лет? Этот вопрос советую оставить при себе", — сказал Кучук в эфире телеканала Футбол 1/2/3

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Металлист 1925.