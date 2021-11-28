Украина

Главный тренер харьковчан — о матче против Руха.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов дал комментарий после проигранного матча Руху.

"Поздравляю Рух с победой. Если взять игру в целом, я думаю, что она понравилась зрителям, потому что было много хороших атак в исполнении двух команд. К сожалению, мы пропустили за пять секунд до конца первого тайма необязательный гол при равной игре. У Руха в первом тайме было больше территориального преимущества, но у нас тоже было несколько опасных проходов Ременюка, Ченбай неплохо подключался.

Во втором тайме, наоборот, пропущенный гол заставлял нас много комбинировать, что команда и делала. Мы создали несколько моментов, чтобы сравнять счет, но, к сожалению, не получилось. Но если смотреть по многим играм, то наша группа обороны недорабатывает в тех эпизодах, которые влияют на итоговый счет", — сказал Кривенцов телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Рухом и Металлистом 1925.