Украина

Форвард Зари рассказал о работе с румынским специалистом.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал совместную работу с Мирчей Луческу за его период карьеры в донецком Шахтере.

"Луческу очень много для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня учил. Луческу научил меня быть командным игроком. Ранее, я мог больше брать на себя.

Когда я пришел в Шахтер, то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: вскрывать зоны, уводить защитников, начинать прессинг", — сказал Гладкий в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, Гладкий выступал под руководством Луческу с 2007 по 2010 год, а затем с 2014 по 2016 год. Вместе с румынским специалистом украинский форвард стал двукратным чемпионом Украины, а также обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.