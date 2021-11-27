Футболист также похвалил наставника "мужиков".
Александр Гладкий, ФК Заря
27 ноября 2021, 15:26
Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал совместную работу с Виктором Скрипником.
"Он — полностью европеец. Наш европеец. Его манера общения, поведения, тренировочный процесс. Ты от этого кайфуешь, от его работы с ним я получаю удовольствие. Это дорого стоит. Мало тренеров могут сделать такое, как он. На сборах мы работаем с мячом и все легче переносится. Таких сборов, как с ним — никогда не было в моей жизни.
У него есть свой стиль. Футболисты уходят, а стиль остается. Приходят футболисты и подстраиваются. Жаль, что в моей молодости такого тренера не было. От такого футбола и тренировок я получаю удовольствие. Даже в 34 года я расту и прогрессирую".
Также Гладкий жестко отозвался о критиках, которые раньше времени "хоронят" Зарю.
"Я уже полтора года слышу, что Заря скоро умрет. От всех слышу, не только от Рафаилова. Нас хоронят все. Но вы ее опускаете, а она поднимается. Не было у нас ни одной задержки по зарплате. У нас в клубе все хорошо.
Когда ты одеваешь футболку клуба Заря Луганск — это главный стимул для всех футболистов. Многие хотели бы играть в этой команде, кроме игроков Шахтера и Динамо", — сказал Гладкий в программе BurBuzz.
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