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Футболист также похвалил наставника "мужиков".

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал совместную работу с Виктором Скрипником.

"Он — полностью европеец. Наш европеец. Его манера общения, поведения, тренировочный процесс. Ты от этого кайфуешь, от его работы с ним я получаю удовольствие. Это дорого стоит. Мало тренеров могут сделать такое, как он. На сборах мы работаем с мячом и все легче переносится. Таких сборов, как с ним — никогда не было в моей жизни.

У него есть свой стиль. Футболисты уходят, а стиль остается. Приходят футболисты и подстраиваются. Жаль, что в моей молодости такого тренера не было. От такого футбола и тренировок я получаю удовольствие. Даже в 34 года я расту и прогрессирую".

Также Гладкий жестко отозвался о критиках, которые раньше времени "хоронят" Зарю.

"Я уже полтора года слышу, что Заря скоро умрет. От всех слышу, не только от Рафаилова. Нас хоронят все. Но вы ее опускаете, а она поднимается. Не было у нас ни одной задержки по зарплате. У нас в клубе все хорошо.

Когда ты одеваешь футболку клуба Заря Луганск — это главный стимул для всех футболистов. Многие хотели бы играть в этой команде, кроме игроков Шахтера и Динамо", — сказал Гладкий в программе BurBuzz.

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