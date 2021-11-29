Нападающий луганской Зари Александр Гладкий рассказал об отказе от предложения российского клуба, когда он был игроком киевского Динамо.

"Это не правда, что Динамо хотело меня отправить в Россию. Мне действительно пришло предложение от Крыльев Советов. Динамо было готово меня отпустить, но я сказал нет.

Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не заставлял принимать такое решение, я сам отказался. 

На тот момент я решил, что это будет неправильным решением. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в Карпаты и меня отпустили", — сказал Гладкий в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее Гладкий рассказал о выступлениях под руководством Мирчи Луческу.