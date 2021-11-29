Форвард луганчан рассказал о предложении из России, когда он выступал за киевское Динамо.
Александр Гладкий, ФК Заря
29 ноября 2021, 17:40
Нападающий луганской Зари Александр Гладкий рассказал об отказе от предложения российского клуба, когда он был игроком киевского Динамо.
"Это не правда, что Динамо хотело меня отправить в Россию. Мне действительно пришло предложение от Крыльев Советов. Динамо было готово меня отпустить, но я сказал нет.
Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не заставлял принимать такое решение, я сам отказался.
На тот момент я решил, что это будет неправильным решением. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в Карпаты и меня отпустили", — сказал Гладкий в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
Ранее Гладкий рассказал о выступлениях под руководством Мирчи Луческу.