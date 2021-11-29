Украина

Форвард луганчан рассказал о предложении из России, когда он выступал за киевское Динамо.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий рассказал об отказе от предложения российского клуба, когда он был игроком киевского Динамо.

"Это не правда, что Динамо хотело меня отправить в Россию. Мне действительно пришло предложение от Крыльев Советов. Динамо было готово меня отпустить, но я сказал нет.

Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не заставлял принимать такое решение, я сам отказался.

На тот момент я решил, что это будет неправильным решением. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в Карпаты и меня отпустили", — сказал Гладкий в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее Гладкий рассказал о выступлениях под руководством Мирчи Луческу.