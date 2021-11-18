Украина

Форвард "горняков" рассказал о своем восстановлении после травмы.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал свое восстановление после травмы.

"Сейчас у меня очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле. Очень важно понять идеи Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе.

Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах", — приводит слова Мораеса пресс-служба "горняков".

Напомним, 34-летний украинец получил серьезную травму, повредив крестообразные связки колена в апреле этого года. Действующий контракт Мораеса рассчитан до конца текущего года.

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