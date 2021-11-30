Украина

Футболист рассказал об адаптации в киевском клубе.

Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес прокомментировал свою адаптацию в Украине и рассказал о ближайших играх.

"У меня все хорошо. За прошедшее время уже успел немного адаптироваться, хотя из-за частых отъездов в сборную не был с командой так долго, как хотелось бы. Сейчас мы тренируемся каждый день, благодаря чему я привыкаю к ребятам и стараюсь лучше понимать их на поле. Шаг за шагом адаптация продолжается.

Я из теплой страны, но поиграв несколько лет в Европе, уже знаком с зимой. Хотя уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в тех странах, где я раньше играл. Но потихоньку адаптируюсь и к погоде, так что все нормально.

Витиньо, например, тяжелее, ведь он впервые столкнулся с холодами. Ему не очень комфортно. Но он парень умный и понимает, что зима продлится только какое-то время и через несколько месяцев закончится".

"Что касается матча с Вересом, то вся наша команда желает только победы. Конечно же, и я хочу принимать в ней участие, быть с коллективом. Наша главная задача – выиграть и заработать три очка.

Когда идут несколько гостевых игр подряд – это тяжелее. Но мы держим в голове только одну цель – побеждать в каждом из этих матчей", — сказал Рамирес.

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