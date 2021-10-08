ЧМ-2022. Отбор

Форвард "бело-синих" пока не может проявить себя в Киеве, но пытается помогать в составе своей национальной команды.

Сборная Бразилии в отборочном матче ЧМ-2022 в гостях уверенно обыграла Венесуэлу со счетом 3:1.

Уже на 11 минуте хозяева повели в счете усилиями нападающего киевского Динамо Эрика Рамиреса, который несмотря на отсутствие игровой практики в Украине вышел в стартовом составе своей национальной команды.

Бразильцы опомнились в середине второго тайма благодаря голу в исполнении Маркиньоса, после чего на 85 минуте Габриэл Барбоза вышел гостей вперед ударом с пенальти. Точку в матче поставил Антони, забив после передачи от Рафиньи на пятой компенсированной минуте.

Таким образом, Бразилия одержала девятую победу в девяти матчах и лидируют в турнирной таблице, а венесуэльцы идут последними.

Обзор матча:

Венесуэла — Бразилия 1:3

Голы: Эрик Рамирес, 11 — Маркиньос, 71, Габриэл Барбоза, 85, Антони, 90+5.