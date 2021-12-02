Украина

Наставник днепрян поделился своими мыслями после игры с ЛНЗ.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против черкасского ЛНЗ (2:0).

"Команда поздравила меня со вчерашним днем ​​рождения, и я хочу их за это поблагодарить. Нет маленьких побед и маленьких соперников. Это совсем другой турнир, а не чемпионат — здесь нет права на ошибку. И это кратчайший путь в Европу, к осуществлению мечты команды. Выполнили задачу, которую ставили перед собой — выйти в четвертьфинал и ждать жеребьевку в пятницу.

Что касается самой игры, то всегда хочется в каждом матче сыграть еще лучше, доминировать еще больше. Могу сказать, что сыграли сегодня с интересным соперником. ЛНЗ сегодня поразил. Думаю, по уровню он больше подходит Первой лиге, а не Второй. У команды хорошая перспектива, хороший тренер. У них есть рисунок, пытались играть, а не ставить автобус, чтобы мы мучались. Они хотели выходить из-под нашего прессинга и проявили себя. В общем, заслуженная победа. Мы могли еще забить, чтобы было спокойнее.

Хотели дать отдохнуть игрокам, которые сыграли уже много минут. И после такой игры, как против Ворсклы, когда эмоции были опустошены, хотели что-то поменять и использовать энергию вышедших сегодня футболистов. Для меня это команда. Для выполнения больших целей она нужна. 11 футболистов сыграют 2-3 матча, выиграют, но выполнить цели, которые ставит клуб, без команды невозможно. Теперь нужно отдохнуть и в хорошем настроении поехать в Одессу, чтобы сразиться за максимум очков.

Усиление в зимнее трансферное окно? Конечно, каждая команда стремится к усовершенствованию своих позиций. И результат гласит, что команда может держать стабильность. На данный момент выбранный курс идет неплохо. Конечно, команда хочет прогрессировать, и сами футболисты желают быть еще лучше. Это требует и от меня быть еще более дисциплинированным, еще лучше, более мотивированным. Я от них тоже беру энергию, и наша синергия сейчас на ходу, на волне позитива.

Когда закончится сезон, мы сделаем тщательный анализ. Выполнение целей зависит от нас. Не обязательно должно быть усиление. По сравнению с прошлым годом играют те же футболисты, возможно, 8-9, но они улучшили свой уровень. Через тренировки, через желание, мотивацию. Это наше самое лучшее приобретение. А насчет конкретных позиций посмотрим. Если рынок покажет, что есть что-нибудь интересное – почему нет? Кто не хочет хорошего футболиста, чтобы быть еще лучше. Конкуренция увеличивает уровень самого футболиста. На тренировках заметен характер. И когда они выходят на матч, они настроены на победный путь.

Если бы вы посмотрели на лицо наших футболистов во время матча против Ворсклы, то поняли бы, что так же мы бы сыграли против любой другой команды. Это состояние эмоций, где ты просто доверяешь партнерам и добиваешься предела. Не думаешь головой, а идешь сердцем. В таком случае не ошибаешься. Конечно, будем работать не только тактически и технически на этой неделе, но и ментально. Стремимся к тому, чтобы играть такие матчи каждые три дня. Нужна эмоциональная стабильность, упрямство, мотивация, чтобы ты показал себе и команде, что можешь играть. Раз показав такой уровень, уже не можешь опустить планку. У нас очень большая мотивация, и психологический момент очень важен. Моя тренерская задача – убедиться, что мы можем повторить этот результат и взять максимум очков или как сейчас, выйти в четвертьфинал. Такова была наша задача до следующего перерыва. Видим, насколько близки Ворскла и Заря, хотим продолжить волну позитива, доверять больше нашему труду, чем самому таланту.

Конечно, хочется воспользоваться положительной волной, а не уходить на перерыв. Но это не свалилось с небес. Мы много рыгали, пахали землю на тренировках и были плохие моменты. Еще сезон не истек. Если бы вы меня спросили после последнего тура, я бы, возможно, вам ответил. Но есть еще два тура. Против нас будут играть две талантливые команды — две разные школы, шахтерская и динамовская, с талантливыми ребятами. Черноморец добавил, имея пару опытных футболистов и получив баланс. Нет легких матчей. Мы должны быть на лучшем своем уровне, чтобы бороться за победу. И это еще не гарантия выигрыша. Так же против Мариуполя, демонстрирующего одну из лучших игр в чемпионате. Пока нет результата, но там есть рисунок игры и талантливые игроки. Следовательно, идем матч за матчем, веря в свои собственные силы, уважая соперников, мотивированы и верны нашем стилю", — сказал Йовичевич на послематчевой пресс-конференции.

Также хорватский специалист ответил на вопрос от том, оставят ли в команде бразильского полузащитника Билла?

"Руководство рассматривает ситуацию с Биллом. Я могу сказать, что у него есть прогресс. Как правило, бразильские футболисты – и это показал Луческу в Шахтере – нуждаются в годе на адаптацию. И это не демагогия, это человеческий фактор. Он прогрессирует и хочет играть. Он адаптировался к команде, команда восприняла его очень хорошо, он хочет учиться и прогрессировать. Пока договоренность не окончательная, но желание самого футболиста очень важно. И я вижу, что он хочет, у него есть талант. А когда сочетается талант и желание, можем говорить о хорошем продукте, имеющем перспективу. Надеемся, что сможем продлить с ним контракт и получить кайф от его футбола", — сказал Йовичевич.