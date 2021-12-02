Украина

Наставник черкасской команды поделился своими мыслями после игры с Днепром-1.

Главный тренер черкасского ЛНЗ Юрий Бакалов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против Днепра-1 (0:2).

"Могу только повторить то, что говорил в предматчевых интервью: мы знали, куда едем, с кем будем играть. Да, желали продемонстрировать определенный свой уровень, свое лицо, и, думаю, в некоторой степени нам это удалось. Мы не ставили автобус, а старались играть в свой футбол. Но таков на сегодня уровень команды. Премьер-лига есть Премьер-лига, а Днепр-1 – это Днепр-1. В любом составе эта команда является одной из лучших на сегодняшний день в чемпионате УПЛ.

Повторюсь, что мы хотели играть в футбол. Приехали не просто отбиваться, а продемонстрировать свое лицо. Считаю, что выглядели достойно на фоне такой команды.

Оценку первой половины сезона давать еще рано. И обычно я не даю оценку ни себе, ни команде. Для этого есть специалисты, руководители, которые озвучат свои выводы. Со своей стороны могу сказать, что год был очень тяжелым и насыщенным. Мы дебютировали в профессиональном футболе. Как вы знаете, перед этим мы выиграли любительский чемпионат, Кубок, и перерыв был крайне мал. Практически влились из одного соревнования в другое – никакой паузы не было. Разумеется, сказалась усталость.

Сильно ударил по нам и коронавирус – многие ребята переболели, некоторые в тяжелой форме. Поэтому окончание сезона было очень трудным. И травмы являются следствием болезни, а не того, что команда не готова. Год лично у меня вызывает некоторое удовольствие, но оно не полное", — приводит слова Бакалова пресс-служба Днепра-1.

Ранее своими мыслями после игры поделился главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич.