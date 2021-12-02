Украина

Специалист может возглавить английский клуб.

Киевское Динамо вело переговоры с главным тренером бразильского Палмейраса Абелом Феррейрой. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, амбициозный специалист после победы с Палмерасом в Копа Либертадорес получил множество предложений, в частности от киевского Динамо, Бордо, Фенербахче и других клубов.

Однако они не заинтересовали 42-летнего Феррейру. Ему интересны более амбициозные проекты, как Лидс, например. Его называют главным кандидатом на смену Марсело Бьелсы во главе Лидса.

Отметим, что Феррейра имеет опыт работы в Европе. Он тренировал юношей Спортинга, Брагу, ПАОК, а с 2020 года встал у руля Палмейраса.

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