Специалист может возглавить английский клуб.
Абел Феррейра, Getty Images
02 декабря 2021, 20:15
Киевское Динамо вело переговоры с главным тренером бразильского Палмейраса Абелом Феррейрой. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, амбициозный специалист после победы с Палмерасом в Копа Либертадорес получил множество предложений, в частности от киевского Динамо, Бордо, Фенербахче и других клубов.
Однако они не заинтересовали 42-летнего Феррейру. Ему интересны более амбициозные проекты, как Лидс, например. Его называют главным кандидатом на смену Марсело Бьелсы во главе Лидса.
Отметим, что Феррейра имеет опыт работы в Европе. Он тренировал юношей Спортинга, Брагу, ПАОК, а с 2020 года встал у руля Палмейраса.
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