Тренер Динамо Киев может сменить место работы.
Мирча Луческу, getty images
02 декабря 2021, 20:30
Федерация футбола Румынии рассматривает возможность назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера, передает playsport.ro слова вице-президента комиссии ФФР.
В список, помимо нынешнего тренера Динамо, попали еще одиннадцать тренеров, среди которых Разван Луческу, Адриан Муту, Дан Петреску и другие.
Мирча Луческу возглавил киевлян летом 2020 года. С того момента румын провел 66 поединков во главе Динамо — 43 победы, 10 ничейных результатов и 13 поражений.
Отметим, Динамо Киев понимает, что может лишиться тренера, а потому попыталось договориться с тренером Палмейраса, но получило отказ.