Украина

Тренер Динамо Киев может сменить место работы.

Федерация футбола Румынии рассматривает возможность назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера, передает playsport.ro слова вице-президента комиссии ФФР.

В список, помимо нынешнего тренера Динамо, попали еще одиннадцать тренеров, среди которых Разван Луческу, Адриан Муту, Дан Петреску и другие.

Мирча Луческу возглавил киевлян летом 2020 года. С того момента румын провел 66 поединков во главе Динамо — 43 победы, 10 ничейных результатов и 13 поражений.

Отметим, Динамо Киев понимает, что может лишиться тренера, а потому попыталось договориться с тренером Палмейраса, но получило отказ.