Украина

Наставник харьковчан поделился своими мыслями накануне игры с Колосом.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Виталий Кривенцов прокомментировал предстоящий поединок 17 тура украинской Премьер-лиги против Колоса из Ковалевки.

"Мы работаем точно так же, как и раньше. Команда очень хочет исправить ситуацию, все ребята стараются выйти и в двух матчах, которые остались в этом году, продемонстрировать хорошее качество футбола и достичь победы. Мы настраиваемся на все матчи. Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается.

Мы потеряли шестерых игроков основного состава. Все эти футболисты определяли нашу игру. А когда у команды нет сыгранности, когда вливаются новые футболисты, еще не понимающие требований, то, конечно, все нарушается. Если помните, мы демонстрировали очень интересную игру, которая нравилась болельщикам и давала хорошие результаты. Сейчас, опять же, из-за большого количества трав нам приходится тяжело.



Состояние Ткачука? Евгений сыграл за юношескую команду тайм. На этот момент Криськив плохо себя чувствует, поэтому я его заменил в перерыве игры против Руха. Батюшин еще тоже не тренируется в общей группе. Посмотрим, но нужно выходить из этой ситуации. Ребята все понимают.



Я считаю, что Колос изменился. В последних трех матчах они показывают хорошее качество футбола. Команда пытается играть в футбол. Команда начала дорожить мячом. Многие элементы, я вижу, отрабатываются на тренировках. Как выход из обороны, высокий прессинг. То есть, все это команда делает. Тем интереснее будет наша игра", — приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковчан.

Напомним, матч Металлист 1925 — Колос состоится завтра, 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете на Football.ua.