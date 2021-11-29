Украина

Полузащитник харьковчан прокомментировал неудачные результаты.

Полузащитник Металлиста 1925 Артем Габелок прокомментировал поражение от Руха в чемпионате Украины.

"Я считаю, потому что мы не реализовали свои моменты. У меня лично был момент хороший – не забил. При счете 0:1, забивай я, забивай еще какие-то моменты и уже была бы совсем другая игра. А у Руха наоборот все залетело, поэтому можно поздравить их с победой. Молодцы.

Черная полоса? Можно и так назвать, пожалуй. Коричневая полоса, назовем ее так. Надеемся, что в следующих матчах нам будет везти больше, потому что сейчас явно мяч не идет в ворота соперников, поэтому работаем и двигаемся дальше", – приводит слова Габелка официальный сайт харьковчан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Рухом и Металлистом 1925.