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Защитник харьковчан поделился своими мыслями накануне игры с Вересом.

Защитник харьковского Металлиста 1925 Евгений Ткачук прокомментировал предстоящий поединок 17 тура УПЛ против ровенского Вереса.

"К сожалению, был период реабилитации, нужно было залечить травмы, которые я получил. Слава Богу, сейчас все нормально, и я надеюсь, что смогу помочь команде в двух матчах, которые остались в этом году.



Без Ткачука на поле — нет набранных очков? Я не могу так сказать. У нас есть состав команды из 18-23 игроков. Есть молодые ребята, опытные. Я не думаю, что с одним игроком сильно изменился бы результат. Думаю, что здесь игра команды в целом была не очень хорошей. Мы понимаем в каком положении сейчас и нужно из него выходить.



Из-за таких результатов мы становимся злее. Мы не понимаем, почему так происходит. К сожалению, какие-то обстоятельства, много травмированных, где-то отсутствует удача, и так далее. К сожалению, есть отрицательный результат, но мы постараемся в последнем домашнем матче как минимум исправить положение.



Я думаю, что психология — это один из важнейших факторов, особенно в конце календарного года. Здесь уже, в значительной степени, физические кондиции не набрать, нужно просто поддерживать себя. А над психологией каждый должен работать. И тренер работает с нами. Мы должны быть единой командой, должен быть дух, мы должны выходить и побеждать.



Предстоящая игра с Колосом? Колос – это крепкая команда. Она демонстрировала это в последние сезоны. Да, начали этот сезон они не совсем удачно. Мы, к сожалению, на выезде проиграли им 1:0, хотя и провели достойную игру. Хотим взять реванш. Полагаем, что проиграли незаслуженно. Опять же, что говорить. Надо выходить и на футбольном поле все доказывать", — приводит слова Ткачука пресс-служба харьковчан.

Напомним, матч Металлист 1925 — Колос состоится завтра, 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете на Football.ua.