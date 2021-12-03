Украина

Форвард закарпатского клуба снова вынужден извиняться.

Нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал скандальный инцидент после матча с киевским Динамо (0:2) в 16 туре УПЛ.

Напомним, после игры с чемпионом Украины, форвард Миная в жесткой и нецензурной манере обругал одноклубника, который появился на поле, выйдя на замену.

"Почему все остальные игроки должны бегать, а ты выходишь на поле без желания и со жвачкой во рту? Мне было очень обидно, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я погорячился, но я извинился перед ним.

Я не знаю, кто выложил видео, но мне только сегодня сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Мы разговаривали между собой, не понимаю, зачем все это публиковать. Я снова влез в какой-то конфликт", — приводит слова Селезнева ТК Футбол 1/2/3.

А помните как на минувшем Евро-2020 свою команду мотивировал капитан сборной Венгрии Адам Салаи. Вот после такого даже у самого скромного клуба или сборной, найдутся силы, чтобы достойно смотреться на фоне очевидного фаворита.

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