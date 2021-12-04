Украина

Наставник ровенского клуба поделился своими ожиданиями перед игрой с Динамо.

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт прокомментировал предстоящий поединок 17 тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо.

"Мы понимаем, что Динамо – это чемпион, команда занимает первое место. Конечно, у Мирчи Луческу очень большой выбор футболистов. У них, можно сказать, не два, а три состава. Поэтому мы готовимся к очень тяжелой игре. Кого-то выделять, конечно, нет смысла. У Динамо действительно есть команда единомышленников, поэтому нам будет очень тяжело.

Но, несмотря на все это, мы будем навязывать свою игру. Мы не должны уступить в борьбе. Если мы не уступим в этом компоненте, будем стараться навязывать свою игру, при всем уважении к киевскому Динамо, то сможем рассчитывать на положительный результат", — приводит слова Вирта ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Верес — Динамо состоится сегодня, 4 декабря в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.