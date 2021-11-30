Украина

Подопечным Юрия Вирта еще предстоит сыграть против Динамо и Руха.

Ровенский Верес будет готовиться ко второй половине нынешнего сезона в Турции, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

"Как и в прошлом году, этой зимой команда отправится на месячный тренировочный сбор в Турцию. Будем жить в той же гостинице, будем тренироваться на тех же качественных полях. Это позволит команде качественно подготовиться к весенней части сезона.

Мы понимаем, что это лучший вариант. Там будут готовиться и другие клубы Украинской Премьер-лиги. Поэтому, у нас будут хорошие спарринг-партнеры", — сказал президент Вереса Иван Надеин.

До завершения первой части сезона, команда Юрия Вирта проведет две игры — против Динамо (4 декабря) и Руха (11 декабря).

После 16 туров Верес набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.