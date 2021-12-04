Украина

Киевляне отправились на поединок 17 тура УПЛ.

Киевское Динамо на своем официальном сайте огласило заявку на предстоящий поединок 17 тура украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса.

В пятницу команда Мирчи Луческу собралась на клубной базе, после чего провела тренировку и теоретическое занятие. После обеда киевляне отправились в аэропорт.

На игру с Вересом главный тренер "бело-синих" взял 22 футболиста, среди которых не нашлось места для двух легионеров — Витиньо и Эрика Рамиреса.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, Де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Кулач, Шкурин.

Напомним, матч Верес — Динамо состоится сегодня, 4 декабря в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.