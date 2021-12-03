Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ. ФОТО GETTY IMAGES
03 декабря 2021, 14:12
Начиная с пятницы по понедельник (3-6 декабря) пройдут поединки семнадцатого тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Верес — Динамо, а за систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский.
Стартовый матч тура между Шахтером и Львовом, который пройдет сегодня, 3 декабря, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Коваленко. Виталий Романов будет помогать, наблюдая за системой ВАР.
Все назначения:
3 декабря, пятница
17:00 Шахтер — Львов — Александр Коваленко (Полтава)
Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)
4 декабря, суббота
14:00 Верес — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
17:00 Рух — Ворскла — Сергей Бойко (Киевская область)
19:30 Металлист 1925 — Колос — Александр Соловьян (Киев)
5 декабря, воскресенье
14:00 Заря — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
17:00 Александрия — Минай — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
19:30 Десна — Мариуполь — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
6 декабря, понедельник
19:30 Днепр-1 — Черноморец — Николай Балакин (Киевская область)
Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон)
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