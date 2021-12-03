Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по понедельник (3-6 декабря) пройдут поединки семнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Верес — Динамо, а за систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский.

Стартовый матч тура между Шахтером и Львовом, который пройдет сегодня, 3 декабря, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Коваленко. Виталий Романов будет помогать, наблюдая за системой ВАР.

Все назначения:

3 декабря, пятница

17:00 Шахтер — Львов — Александр Коваленко (Полтава)

Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)

4 декабря, суббота

14:00 Верес — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

17:00 Рух — Ворскла — Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 Металлист 1925 — Колос — Александр Соловьян (Киев)

5 декабря, воскресенье

14:00 Заря — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

17:00 Александрия — Минай — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

19:30 Десна — Мариуполь — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

6 декабря, понедельник

19:30 Днепр-1 — Черноморец — Николай Балакин (Киевская область)

Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон)

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