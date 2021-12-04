Это лучший показатель из нынешнего состава "азовцев".
Остап Маркевич и Дмитрий Мишнев, ФК Мариуполь
04 декабря 2021, 10:30
В поединке 16 тура украинской Премьер-лиги Мариуполь минимально уступил Львову (0:1).
Для полузащитника "азовцев" Дмитрия Мишнева, который вышел в стартовом составе, эта встреча стала 150 в составе "азовцев" в УПЛ. Это лучший показатель в нынешнем составе Мариуполя.
Во время одной из тренировок команды после игры со Львовом, Мишнев получил специальную награду.
Мишнев дебютировал в матчах УПЛ 30 ноября 2013 года, выйдя на замену в матче против харьковского Металлиста. На его счету девять забитых мячей.
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