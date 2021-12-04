Украина

Румынский специалист поделился мнением об успехе киевлян.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Вересом (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

"Не лучшие условия для футбола. Я переживал за здоровье игроков, учитывая состояние поля. К счастью, встретились две команды профессионалов, которые бережно относились друг к другу, всё прошло в рамках фейр-плей.

Тяжелое поле, на котором было сложно контролировать мяч и устоять на ногах. Ко второму тайму поле немного оттаяло, и нам сразу стало легче играть и контролировать ход игры.

Для нас было важно не давать Вересу переходить середину поля и навешивать в нашу штрафную, потому что борьба после таких навесов могла завершиться не в нашу пользу. Если не ошибаюсь, Верес – третья или четвертая команда нашей лиги по фланговым передачам и прострелам. Но мы сегодня фактически перекрыли эти передачи. А если такие подачи и проходили, то наши футболисты хорошо страховали друг друга в штрафной площадке.

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Пенальти Цыганкова? Насколько я увидел, игроки Вереса первыми вошли в штрафную, не вижу своих футболистов. VAR, видимо, интерпретировал эту ситуацию иначе. По моему мнению, это чистый гол. Но меня это не удивляет: мы не впервые встречаемся с такими ситуациями. Например, в недавней игре с Ворсклой после просмотра VAR в наши ворота назначили пенальти, которого не было. Мы должны быть еще более внимательными, чтобы исключить такие моменты. VAR тоже имеет право на ошибку, это часть футбола.

После матча я дважды пожал руку Вербичу", – рассказал Луческу в интервью официальному сайту клуба.