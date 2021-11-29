Украина

Голкиперу полтавчан в четвертый раз подряд не могут забить с пенальти.

В поединке 16 тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла в гостях разгромно уступила Днепру-1 (1:5).

В этой встрече вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык отбил мяч после удара с пенальти в исполнении форварда Днепра-1 Артема Довбика. Это был четвертый нереализованный пенальти подряд в матчах, в которых участвовал Ризнык.

Таким образом, Ризнык повторил рекорд Валерия Воробьева, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Рустама Худжамова.

После 16 туров Ворскла занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко после 16 игр.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.