Голкиперу полтавчан в четвертый раз подряд не могут забить с пенальти.
Дмитрий Ризнык, ФК Ворскла
29 ноября 2021, 18:38
В поединке 16 тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла в гостях разгромно уступила Днепру-1 (1:5).
В этой встрече вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык отбил мяч после удара с пенальти в исполнении форварда Днепра-1 Артема Довбика. Это был четвертый нереализованный пенальти подряд в матчах, в которых участвовал Ризнык.
Таким образом, Ризнык повторил рекорд Валерия Воробьева, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Рустама Худжамова.
После 16 туров Ворскла занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко после 16 игр.
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