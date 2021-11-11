ЧМ-2022. Отбор

Молодой голкипер получил шанс в национальной команде.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимает сборную Болгарии в Одессе.

В перерыве голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык заменил Георгия Бущана. Это появление для 22-летнего футболиста стало первым в футболке национальной команды.

Отметим, что Дмитрий Ризнык уже был в заявке сборной Украины в товарищеском матче против Чехии, но тогда на поле так и не появился.

Матч Украина — Болгария начался в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.