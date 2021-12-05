Футболист зимой может перебраться в Лигу Жюпиле.
Эрик Рамирес, ФК Динамо
05 декабря 2021, 14:55
Нападающий киевского Динамо и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес зимой может сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Марио Альберто Санчес, в услугах форварда заинтересован представитель Лиги Жюпиле Серкль Брюгге.
По его информации, Динамо предложило венесуэльца бельгийскому клубу, однако точное решение по футболисту будет принято позже.
Рамирес — не первый выбор Мирчи Луческу на позицию основного форварда. На его счету лишь 4 матча в УПЛ, в которых он забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Напомним, Рамирес перебрался в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого ДАКа за 1,75 миллионов евро.
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