Лига конференций

Клуб запустил в продажу билеты на матч еврокубков.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря встретится дома с норвежским Буде-Глимтом.

На официальном сайте луганчан появилась информация, что матч состоится со зрителями и билеты на эту игру уже вышли в продажу.

Цена на билеты варьируется от 150 гривен до 300 гривен. Также сообщается, что на игру можно попасть при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

Матч Заря — Буде-Глимт состоится в четверг, девятого декабря на Славутич-Арене в Запорожье. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.