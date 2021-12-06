Украина

На счету украинского хавбека два забитых мяча в пяти поединках.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш признан лучшим игроком "бело-синих" по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

По итогам голосования среди болельщиков, 31-летний украинец набрал 38% голосов, что позволило ему опередить хавбека Николая Шапаренко (34%) и вингера Виктора Цыганкова (15%).

В минувшем месяце Гармаш провел пять поединков за Динамо, в которых забил два мяча, отметившись в матчах против Черноморца и Баварии.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

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