Украина

Хавбек "бело-синих" оценил свое возвращение в киевский клуб.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал свое возвращение в состав "бело-синих" после выступлений за турецкий Ризеспор.

"У меня были и сейчас хорошие отношения с президентом, с клубом – проблем с возвращением не было.

Конечно, это ударило по моему кошельку, но это уже свои вопросы. Главное, что все нормально. Буду помогать Динамо, сколько смогу, сколько здоровье позволит", — сказал Гармаш в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Гармаш поделился мыслями относительно того, чем он будет заниматься после завершения карьеры.