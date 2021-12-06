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Хорватский тренер — о матче против Черноморца.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ против Черноморца.

"Очень непростая игра получилась, и так оно было и ожидаемо. После победы над Ворсклой ответственность за результат растет и сегодня ощущался мандраж. А играть против таких команд, как Черноморец, у которых нет таких высоких целей, как у нас — это очень опасно. И после пропущенного гола нам пришлось сражаться с собой, и в итоге удалось переломить ход матча. По ходу игры мы сделали тактические коррективы, что и дало результат. Легко играть против Ворсклы, когда счет 2:0, 3:0, 4:0, когда гораздо легче играть по инерции, чем так, как сегодня, Но именно в таких матчах у команды проявляется характер, бойцовские качества, терпение, благодаря почему мы и идем к нашей всеобщей цели.

Мы готовимся ко всем обстоятельствам, которые могут быть в матче. Не всегда ты владеешь мячом, не всегда бывает много моментов. И противник тоже против тебя играет, он выполняет собственные цели в игре. Думаю, что с такой игрой Черноморец будет забирать много очков у других команд. В перерыве я просто пытался успокоить ребят и настроить их на процесс, который нам даст результат.

Через год у нас многое изменилось. Сейчас мы стараемся получить победный менталитет, что и приводит к успеху. И сегодня мы проявили характер в игре с очень хорошей командой, за которую играют 9 футболистов из киевского Динамо, выступавших в Лиге Чемпионов U-19, когда я еще тренировал загребское Динамо. И эти механизмы школы киевского Динамо доставили нам сегодня много проблем, но мы их решили. Так что я поздравляю свою команду с очень тяжелыми тремя очками.

Довбик для нас очень важный футболист, но когда его вяжут сразу двое, то у него остается меньше пространства, и если он раньше больше брал игру на себя, то теперь начинает больше играть на других. Он может и ассист отдать, и сам забить, и в контратаке помочь. Для нас он безусловно ключевой игрок", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча УПЛ между Днепром-1 и Черноморцем.