Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.
Днепр-1 - Черноморец, СК Днепр-1
06 декабря 2021, 19:14
В рамках 17 тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет одесский Черноморец.
Данное противостояние состоится сегодня, 6 декабря, в 19:30.
После 16 туров команда Игора Йовичевича набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Зари на один балл, но у луганчан на одну игру сыграно больше. У Черноморца 11 очков и 13 место.
Видео онлайн-трансляция матча:
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.