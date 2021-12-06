Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.

В рамках 17 тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет одесский Черноморец.

Данное противостояние состоится сегодня, 6 декабря, в 19:30.

После 16 туров команда Игора Йовичевича набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Зари на один балл, но у луганчан на одну игру сыграно больше. У Черноморца 11 очков и 13 место.

Видео онлайн-трансляция матча:

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