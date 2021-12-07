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Футболіст дніпрян прокоментував результат команди.

Захисник Дніпра-1 Микита Кравченко поділився своїми думками після матчу с Чорноморцем (3:1) в 17-му турі української Прем'єр-ліги.

"Скажу чесно: це не найкраща наша гра. Проте ми проявили характер, відігралися і у другому таймі вже виглядали краще.

Готуючись до гри, ми звертали увагу на те, що вони дуже швидко вибігають у контратаки. Ми були готові до цього, але не завжди виходило їх зупинити. Вони дійсно створили нам чимало проблем.

У цій команді Чорноморця я знайомий майже з кожним. Привітався з усіма. Але коли виходиш на поле, друзів вже немає, тому одразу перемикаєшся на боротьбу, епізоди та працюєш.

Ми усі працюємо у тому напрямку, аби набрати максимальну кількість очок та завершити півріччя на хорошій ноті", – розповів Кравченко у коментарі офіційному сайту клубу.

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