Украина

Контракт с 18-летним сенегальцем рассчитан на три года.

Атакующий полузащитник Самба Диалло подписал контракт с киевским Динамо, сообщает журналист ITV Сайку Сейди в своем твиттере.

По информации источника, соглашение с 18-летним сенегальцем рассчитано на три года.

Отметим, что Диалло уже находился в расположении Динамо в апреле, но тогда он покинул Киевиз-за болезни. Этим летом он вернулся в Украину.

Самба является воспитанником академии сенегальского клуба Дару Салама. Также на его счету два забитых мяча в четырех поединках за юношеские сборные Сенегала.

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