Сегодня, 8 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка отборочного элит-раунда Евро-2022, по итогам которой сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения) узнала своих соперников. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

По итогам жеребьевки было сформировано семь групп по четыре команды. В финальную стадию турнира, которая пройдет с 18 июня по 1 июля 2022 года, пройдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямую путевку в финальную часть на правах хозяина турнира.

Команда Владимира Езерского во время жеребьевки находилась в корзине B и ее соперниками стали Нидерланды, Норвегия и Сербия. Мини-турнир пройдет с 23 по 29 марта 2022 года в Нидерландах.

Результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2022:

Группа 1:  Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.

Группа 2:  Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.

Группа 3:  Португалия, Англия, Ирландия, Армения.

Группа 4:  Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.

Группа 5:  Италия, Бельгия, Финляндия, Германия. 

Группа 6:  Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.

Группа 7:  Россия, Дания, Испания, Австрия.

Отметим, что пять сильнейших сборных по итогам Евро-2022 получат прямые путевки на ЧМ-2023, который пройдет в Индонезии.