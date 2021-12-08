Команда Владимира Езерского сыграет против Нидерландов, Норвегии и Сербии.
УЕФА
08 декабря 2021, 14:38
Сегодня, 8 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка отборочного элит-раунда Евро-2022, по итогам которой сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения) узнала своих соперников. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
По итогам жеребьевки было сформировано семь групп по четыре команды. В финальную стадию турнира, которая пройдет с 18 июня по 1 июля 2022 года, пройдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямую путевку в финальную часть на правах хозяина турнира.
Команда Владимира Езерского во время жеребьевки находилась в корзине B и ее соперниками стали Нидерланды, Норвегия и Сербия. Мини-турнир пройдет с 23 по 29 марта 2022 года в Нидерландах.
Результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2022:
Группа 1: Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.
Группа 2: Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.
Группа 3: Португалия, Англия, Ирландия, Армения.
Группа 4: Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.
Группа 5: Италия, Бельгия, Финляндия, Германия.
Группа 6: Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.
Группа 7: Россия, Дания, Испания, Австрия.
Отметим, что пять сильнейших сборных по итогам Евро-2022 получат прямые путевки на ЧМ-2023, который пройдет в Индонезии.