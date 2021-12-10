Украина

"Горняки" объявили список футболистов, которые могут принять участие в матче УПЛ.

В рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер сыграет в гостях с Александрией.

"Горняки" отправились в Кировоградскую область в составе двадцати футболистов. В заявку Шахтера вернулся восстановившийся после травмы Мораес. Кроме того, отмечаем отсутствие Марлоса в списке футболистов, которые могут принять участие в заключительном поединке календарного года.

Напомним, матч Александрия — Шахтер состоится в субботу, 11 декабря в 14:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.