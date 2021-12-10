Украина

Ассистент Остапа Маркевича прокомментировал поражение своей команды в поединке УПЛ.

Ассистент главного тренера Мариуполя Александр Иванов прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче с СК Днепр-1 (0:3).

Специалист считает, что его команда ни в чем не уступала сопернику до первого пропущенного мяча.

"До гола мы ни в чем не уступали сопернику. Мы прекрасно знали, что за команда нам противостоит. Пенальти в наши ворота, ставшее уже традиционным, потом удаление предопределили исход матча. К сожалению, мы на это повлиять не могли. Во втором тайме еще одно пенальти.

Пенальти Кащука? Об этом надо не только у меня спрашивать, но и у других людей – в чем там было пенальти. Мне тоже интересно это узнать", — приводит слова Иванова официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — СК Днепр-1.