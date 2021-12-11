Украина

Лазарет полтавчан пополнился двумя игроками перед зимним перерывом.

Вратарь полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык и нападающий Руслан Степанюк пропустили матч 18 тура УПЛ против Львова (1:1) из-за травм. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, у 29-летнего форварда перелом ноги и ему потребуется операция. Сколько времени ему понадобится на восстановление — неизвестно.

Ризнык получил повреждение в матче против Руха и тренерский штаб полтавчан принял решение поберечь его здоровье и дать ему две полные недели на восстановление.

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