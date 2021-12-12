Украина

Наставник ПФК Львов подвел итог поединка с Ворсклой в рамках УПЛ.

ПФК Львов на своем поле сумел отобрать очки у Ворсклы, сыграв вничью 1:1.

Главный тренер "сине-золотых" Олег Дулуб прокомментировал исход поединка, а также рассказал о кадровой ситуации внутри команды.

"Я не знаю, сколько было травмированных у Ворсклы — это их дело. На поле мы увидели хороших футболистов, играющую в хороший футбол команды и прекрасного тренера. Ворскла — это команда стандартных положение, с которого мы и пропустили.

Думаю, сегодня нам не хватило везения, а затем мастерства. Были моменты, когда проще было забить, чем не забить.

Сегодня у нас не было Махмутовича. Мы ищем нападающих, но хороших на рынке очень мало", — сказал специалист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла.