Украина

Румынский специалист прокомментировал результат киевлян.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о ничьей с Зарей (1:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

"У нас были возможности забить на протяжении всей игры, каждые три минуты создавались хорошие моменты. Мы нанесли 27 ударов по воротам. Проблема была в том, что мы спешили и суетились, не было баланса между атакой и средней линией. Соперник использовал контратаку и наши позиционные ошибки в обороне.

Считаю, что на Сидорчуке был пенальти, и никто меня не убедит в том, что в этом моменте не было 11-метрового в нашу пользу. Был удар сзади. Если смотреть момент в динамике, то человек не может специально так упасть, даже если захочет.

В матче с Ворсклой в наши ворота назначили пенальти, которого не было, и мы тоже потеряли очки. Чемпионат настолько равный, что такие ошибки могут решить не только исход поединка, но и исход всего чемпионата.

Судьи не увидели пенальти? Это проблема судейства. В прошлом году этот арбитр отсудил нашу последнюю игру с Колосом, которая закончилась со счетом 2:2, с большим количеством ошибок. То же самое было и сегодня", – приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

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