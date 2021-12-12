ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер сборной Украины рассказал о национальной команде, Яромленко, Лунине, Мудрике и общении с журналистами.

Александр Петраков уже в должности полноценного главного тренера сборной Украины дал обширное интервью Профутбол Digital, из которого можно почерпнуть много информации.

Football.ua выделил для вас самые важные моменты из сказанного Александром Петраковым.

В первую очередь главный тренер сборной Украины оценил свою работу с национальной командой, а также рассказал о том, как мотивировал своих подопечных.

Кроме того, Александр Петраков заверил, что сборная Украины не будет переносить матчи клубов для того, чтобы лучше подготовиться, как это было перед Евро-2020.

1. Петраков считает, что пока что задача сборной Украины выполнена лишь на 50%

"Мне было очень тяжело адаптироваться в сборной. Мне в этом очень помогли ребята и я им за это очень благодарен. Мы после игры с Боснией и Герцеговиной собрались и я их за это поблагодарил.

Выполнил ли я задачу? Судить вам, но я считаю, что мы выполнили задачу на 50% и еще нам остается два по 25%. Те две самые тяжелейшие ступеньки, которые впереди. Бить себя в грудь и кричать, что мы поедем в Катар я не буду. Наши соперники хотят поехать туда точно также. Но то, что мы сделаем все возможное — это 100%.

Многие ребята понимают, что это их последний шанс ввиду возраста. Я им сказал одно — вы играете на очень хорошем уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но вас спросят — играли ли вы в финальной стадии чемпионата мира? Хоть один раз. Я там был — правда на молодежном уровне. Это вышка. Что на взрослом уровне — я не знаю, но мы сделаем все, чтобы туда поехать. Это наша цель и мечта. Очень хочется поехать в Катар".

2. Сборная Украины не будет проводить дополнительные сборы и влиять на клубное расписание

"Моя радость после жеребьевки была естественной. Я не должен быть "деланным" человеком, понимаете? Мне молодые ребята рассказывают как я должен себя вести, мне это неприятно. Естественно, я был рад, ведь мы были несеяными.

Я посмотрел три игры Шотландии. Это очень хорошая команда с великолепным тренером. Очень грамотная тактически, великолепно готова функционально. Мне очень понравилась Шотландия".

"Никаких переносов матчей и дополнительных сборов не будет. Мне клубы пошли навстречу — два дня мы сместили, соберемся чуть раньше. На этом все.

Я еще не решил, как будем играть. Все будем зависеть от готовности наших футболистов. Буду отталкиваться от этого".

Также главный тренер сборной Украины рассказал о том, что в составе команды в играх плей-офф может оказаться абсолютный новичок — Михаил Мудрик.

В то же время, Александр Петраков пытается не создавать давление вокруг молодых игроков, утверждая, что у нас нет моря талантов, а потому к юношам нужно относиться спокойнее.

3. Михаил Мудрик попал в расширенный список сборной Украины

"Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в Ференцвароше может и справа, и слева действовать, как и Витя Цыганков. В матче с Боснией мы видели как он там сыграл.

Но я понимаю, куда вы клоните с такими вопросами. Я этот вопрос предвидел 10 дней назад. Я несколько дней назад вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним полчаса плодотворно поговорили. Я ему назвал свои критерии и сказал, в чем ему нужно прибавить.

Я его внес в расширенный список сборной, там 36 человек. Нам нужно заранее готовить визы в Шотландию. Посмотрим, что Миша покажет, еще есть время — впереди длинная дистанция, сборы. Мы с ним хорошо поговорили".

4. Петраков не видит в украинском футболе много молодых талантливых игроков

"Не хочу сейчас говорить новые фамилии. Я и мои помощники смотрим за многими футболистами. Но, откровенно говоря, круг этих игроков не очень большой. Не могу сказать, что у нас сумасшедшая молодежь и море талантов.

Не хочу никого обидеть, но играть в УПЛ и в национальной сборной — огромная разница. Понимаете, здесь нет проходных матчей. Молодой игрок должен быть готов выйти в Глазго и помочь сборной. Об этом я и разговаривал с Мудриком".

Кроме того, Александр Петраков не забыл упомянуть о непростых взаимоотношениях с украинским журналистами. Тренер считает, что в его адрес часто звучат оскорбления.

5. Александра Петракова сильно задели высказывания в прессе

"Какой сегодняшний уровень сборной Украины? Согласен ли по-прежнему, что Шевченко оставил одну из лучших сборных Европы? Я не могу об этом судить. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Наши журналисты должны об этом судить. Так как они обо мне судили последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря, в национальной сборной. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня оскорбляют и говорят гадости, то люди даже не понимают, что тем самым оскорбляют при этом национальную сборную.

Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же самое ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорится, надо немножко думать

Я много смотрел передач, читал мнения, а потом прекратил. Это мне посоветовали сделать простые встречные люди. Они фотографировались со мной и говорили: "Не читайте интернет!". Я теперь читаю книги".

У сборной Украины есть скрытый ресурс в лице Андрея Лунина, но он не получает игровую практику в Реале. Александр Петраков дал совет голкиперу, а также рассказал, как с такой ситуацией справляется Ярмоленко.

6. Лунин ошибся, когда перешел в Реал

"Очень хорошо знаю и Андрея, и его отца. Я его один раз вызвал, он тогда заболел коронавирусом и после этого мы с ним не общались. Каждую неделю мне дают информацию о том, кто сколько сыграл в своих клубах. Лунин не играет. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не имеет игровой практики?

Если любой футболист мне позвонит и попросит какого-то совета, я его дам. Но они не звонят. На этом уровне уже никто не советуется — у них есть агенты и так далее. Звонили только когда были молодые, а теперь они уже взрослые.

Мне кажется Лунин выбрал не тот клуб. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. Бренд Реала — это красиво, но человеку пойдет 23 год, хоть это и немного для вратаря. Ему надо идти и играть. Быть может, он этим и займется, я не знаю. У него своя голова на плечах".

7. Петраков похвалил Ярмоленко за желание играть

"Его не ставит тренер. Андрей — очень серьезный человек. Когда я первый раз у него спросил, почему он не играет в клубе, он мне рассказал, что вот как раз впереди окно и он попросил сыграть за U-23.

Человек с таким опытом не стесняется и идет играть с молодыми. Я же не могу позвонить Мойесу в Вест Хэм и спросить, почему Андрей не играет. Это не мое дело, я не могу вмешиваться в клубные дела.

Он понимает чему ему не хватает — он остается, выполняет дополнительные упражнения. Вот в четверг будет играть в Лиге Европы".

Несмотря на солидный возраст, Александр Петраков продолжает учиться тренерскому ремеслу. Тренер отправится на стажировку в Аталанту к Джан Пьеро Гасперини.

8. Петраков пройдет стажировку в Аталанте

"Много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то отдельно человека я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет – чтобы я поехал. Мне нравится работа Гасперини в Аталанте. Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Джан Пьеро Гасперини, если он меня примет, то я поеду, на 3-4 дня. Он сказал числа примерно, конец января — начало февраля, там будет перерыв.

Это такие, ближайшие планы. Это новый уровень, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелса заеду в Лидс Юнайтед. Может, к Зинченко и Гвардиоле в Манчестер Сити".