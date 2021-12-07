ЧМ-2022. Отбор

Специалист подвел итоги первого этапа своей работы.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел промежуточные итоги первых месяцев своей работы у руля национальной команды.

"Мне было очень тяжело адаптироваться в сборной. Мне в этом очень помогли ребята и я им за это очень благодарен. Мы после игры с Боснией и Герцеговиной собрались и я их за это поблагодарил.

Выполнил ли я задачу? Судить вам, но я считаю, что мы выполнили задачу на 50% и еще нам остается два по 25%. Те две самые тяжелейшие ступеньки, которые впереди. Бить себя в грудь и кричать, что мы поедем в Катар я не буду. Наши соперники хотят поехать туда точно также. Но то, что мы сделаем все возможное — это 100%.

Многие ребята понимают, что это их последний шанс ввиду возраста. Я им сказал одно — вы играете на очень хорошем уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но вас спросят — играли ли вы в финальной стадии чемпионата мира? Хоть один раз. Я там был — правда на молодежном уровне. Это вышка. Что на взрослом уровне — я не знаю, но мы сделаем все, чтобы туда поехать. Это наша цель и мечта. Очень хочется поехать в Катар", — сказал Пераков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее стало известно, что Александр Петраков планирует пройти стажировку в Аталанте у Джан Пьеро Гасперини. Также украинский специалист высказался о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.