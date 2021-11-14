Украина

Защитник "бело-синих" поделился своим мнением о недавних слухах о переезде в Италию.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал слухи о том, что он может перебраться в состав итальянской команды Дженоа, которую недавно возглавил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за Динамо в чемпионате и еврокубках. Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.

Мое восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к Черноморцу и еврокубкам", — приводит слова Миколенко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua подобрал возможных новичков для команды Андрея Шевченко.