Украина

По итогам голосования хавбек "азовцев" опередил Кирилла Меличенко и Дмитрия Топалова.

Полузащитник Алексей Кащук признан лучшим игроком Мариуполя по итогам ноября, сообщает пресс-служба "азовцев".

По итогам голосования среди болельщиков, Кащук опередил защитника Кирилла Меличенко и нападающего Дмитрия Топалова.

В минувшем месяце 21-летний украинец провел три поединка в УПЛ, в которых забил два мяча, оформив дубль в ворота Миная.

После 18 туров Мариуполь набрал лишь восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. У команды лишь две победы и две ничьи при 14 поражениях.

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