Украина

Страж ворот "азовцев" порассуждал о результатах.

Вратарь Мариуполя Никита Турбаевский рассказал о поражении Днепру-1 в УПЛ и подвел итоги завершающегося 2021 года.

"Не знаю, в чем причина поражения от Днепра-1… У нас сейчас не самый лучший период. Хотели добиться положительного результата, но не получилось. Считаю, что в первом тайме мы ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. За исключением пенальти.

Потом в самом конце тайма еще красная карточка. Было сложно играть в меньшинстве. Надеюсь, в следующем году мы покажем тот футбол, в который умеем играть. Постараемся исправить эту ситуацию.

Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат. Думаю, в 2022 году докажем, что последнее место Мариуполя — ошибка. Уверен, что мы станем сильнее, и будем показывать такой же качественный футбол, добавив к игре результат", — сказал вратарь.

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