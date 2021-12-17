Украина

Легионер луганского клуба может получить украинский паспорт.

Иранский нападающий луганской Зари Захеди Шахаб прокомментировал интерес со стороны сборной Украины.

"Были разговоры (о возможном приглашении в сборную Украины — прим.), но у меня всегда был патриотизм к Ирану, и факт в том, что я горжусь тем, что являюсь иранцем. Моим приоритетом была моя страна, но правда в том, что переговоры были, и этого нельзя скрывать", — приводит слова Шахаба твиттер Эндрю Тодоса со ссылкой на Gol Bezan.

Отметим, что 26-летний форвард еще не выступал за основную сборную Ирана, но играет в УПЛ с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Шахаб провел 24 поединка, в которых забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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