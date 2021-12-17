Украина

Керманич рівненського клубу розповів про плани на зимову паузу.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився інформацією стосовно зимового тренувального збору команди, а також розповів про трансферні плани "червоно-чорних".

"У Туреччині створені усі умови для організації комфортного тренувального процесу. До того ж, у цьому готелі нещодавно відкрили новий фітнес-зал. Проведемо там два збори по 14 днів. Головне – аби погода нам сприяла. Бо в цю пору року там часто дощить.

Проведемо у Туреччині декілька спарингів. Вже є попередні домовленості із двома суперниками. Це клуби вищих дивізіонів чемпіонатів Чехії та Боснії і Герцеговини.

Також до відльоту плануємо вирішити питання з контрактами. Команді потрібна свіжа кров. Потрібне підсилення у кожну ланку. Якщо підпишемо трьох-чотирьох новачків, це буде дуже добре. Більше уваги зараз звертаємо на молодих футболістів. Але спілкуємося і з досвідченими виконавцями. Ведемо перемовини. Усе залежатиме від фінансових вимог гравців і їхнього бажання грати за Верес", – розповів Вірт в коментарі офіційному сайту клуба.

Після першої половини сезону Верес займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки в 18 матчах.

Раніше повідомлялося, що Верес попрощався з захисником Дмитром Немчаніновим.