Украина

Команда Олега Дулуба выйдет из отпуска 10 января.

Львов на своем официальном сайте объявил, что футболисты и персонал клуба выйдут из отпуска 10 января.

Первую неделю после канинул подопечные Олега Дулуба проведут во Львове, после чего с 17 января по 17 февраля будет проходить учебно-тренировочный сбор в Турции.

Имена соперников львовян станут известны позднее.

После 18 туров Львов набрал 17 очков и находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ. От зоны вылета команду отделяет всего лишь три очка.

Первый матч в УПЛ после зимнего перерыва команда Олега Дулуба проведет в гостях против Александрии — 26 февраля.

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