Команда Олега Дулуба выйдет из отпуска 10 января.
ФК Львов
17 декабря 2021, 13:29
Львов на своем официальном сайте объявил, что футболисты и персонал клуба выйдут из отпуска 10 января.
Первую неделю после канинул подопечные Олега Дулуба проведут во Львове, после чего с 17 января по 17 февраля будет проходить учебно-тренировочный сбор в Турции.
Имена соперников львовян станут известны позднее.
После 18 туров Львов набрал 17 очков и находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ. От зоны вылета команду отделяет всего лишь три очка.
Первый матч в УПЛ после зимнего перерыва команда Олега Дулуба проведет в гостях против Александрии — 26 февраля.
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