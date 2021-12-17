Украина

Украинский арбитр рассказала о "проблемных" футболистах УПЛ.

Арбитр ФИФА Екатерина Монзуль рассказала о "проблемных" футболистах Украинской Премьер-Лиги.

По словам рефери, полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш — один из тех футболистов, с кем не стоит начинать диалог на футбольном поле.

"Для меня Вербич не проблемный футболист. Он любит поговорить, но без агрессии. Есть агрессивные, а он просто общается. Лучше пусть говорят о наших с ним отношениях, чем о чем-то негативном.

Не хотелось бы рассказывать о таких футболистах, которых называют проблемными. Не хочу никого обидеть. Что касается Гармаша, то с ним лучше не начинать диалог. Сейчас он стал сдержаннее. Может, руководство клуба повлияло на него. Раньше он был слишком эмоционален", — сказала Монзуль в эфире Вацко Live.

В текущем сезоне Денис Гармаш принял участие в 17-ти поединках УПЛ, в которых заработал всего две желтые карточки. Кроме того, футболист отметился семью забитыми мячами, а также отдал четыре голевых передачи.